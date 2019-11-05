Мичуринские школьники возложили в Москве цветы вместе с Президентом

СЕГОДНЯ 17:54 2019-11-05T17:54:19+03:00

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В День народного единства Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В этой церемонии участвовали, в том числе школьники и представители молодежных организаций. Среди молодых людей были и мичуринские ученики МБОУ "СОШ №7". Ребята участвуют в поисковом движении.

- Также, вместе с Президентом России и Предстоятелем РПЦ, они посетили выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в Центральном выставочном зале «Манеж», - рассказали в пресс-службе администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU