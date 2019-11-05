2019-11-05T17:26:52+03:00
Звезды

Фотовыставка, посвященная стеклянной посуде, открылась в Тамбове

Экспозиция расположилась в Пушкинской библиотеке
Ксения АЛЕШИНА
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Выставка работает до 1 января 2020 годаВыставка работает до 1 января 2020 года
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В холле второго этажа Тамбовской областной научной библиотеке имени А.С. Пушкина открылась фотовыставка «Стеклотара». На всеобщее обозрение свои работы представил фотохудожник, член Тамбовского фотографического общества Виталий Подсивака. Увидеть их можно до 1 января 2020 года.

- Экспозиция продолжает цикл «Уходящая натура» и посвящена такому, казалось бы, простому бытовому предмету, как стеклянная посуда. Многие из нас помнят, как наши тамбовские дворы оглашались призывным затяжным «Бутылки сдавай! Посуду принимаем!», когда по дворам в тележке, запряженной сивой лохматой конягой, проезжал пожилой мужичок, забирая у жителей молочные и пивные бутылки, банки и прочую стеклотару. Однако, знакомство с фотографиями открывает перед нами совсем другой мир, в котором привычные нам предметы быта вдруг становятся частью мира искусства. Преломляясь сквозь прозрачные стенки стеклянной посуды, лучи света создают атмосферу старины, уюта и неуловимого волшебства. Натюрморты производят впечатление как бы выхваченных из старинной сказки мгновений времени, призрачных, зыбких, застывших и текучих одновременно, - сообщили в региональном управлении культуры и архивного дела.

Кроме того, гости фотовыставки смогут увидеть образцы стеклянной посуды конца XIX – XX вв., предоставленные фотографом и тамбовскими коллекционерами. Некоторые из них изображены на самих фотоработах. Вход свободный, возраст посетителей 12+.

Фото: региональное управление культуры и архивного дела

ИСТОЧНИК KP.RU

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