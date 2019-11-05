2019-11-05T16:40:20+03:00
Общество

В Тамбовской области вырастили 8 млн саженцев сосны и дуба

Для населенных пунктов вырастили молодые каштаны, плакучие ивы, боярышник
Марина Поповцева
Поделиться:
Лесоводы вырастили больше саженцев, чем требовалосьЛесоводы вырастили больше саженцев, чем требовалосьФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

В 2019 году в Тамбовской области лесоводы вырастили 7,9 млн саженцев сосны и дуба на площади 8 гектаров. Это превысило потребность региона в посадочном материале (6 млн саженцев).

Также в питомниках вырастили молодые каштаны, красные дубы, плакучие ивы, боярышник. Их высадят в населенных пунктах области.

- Ежегодно тамбовские лесоводы проводят работу по контролю за качеством, учету молодых лесных культур и их переводу в лесные земли. Этой осенью были проинвентаризированы лесные культуры, созданные в 2019, 2017 и 2015 годах на площади более 3 тысяч гектаров, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фотовыставка, посвященная стеклянной посуде, открылась в Тамбове
В Рассказово выбрали объекты для благоустройства
Тамбовчане смогут обменяться ненужными вещами в Пушкинской библиотеке
Тамбовчанин из ревности до смерти избил гостя, который оказывал знаки внимания его супруге
Моршанская фабрика должна своим работникам почти 3 млн рублей
Главный следователь области и мэр Тамбова проведут совместный прием
Тамбовский водитель, дважды пойманный пьяным за рулем, выслушал приговор
На севере Тамбова заработал еще один детский садик
В Тамбовской области иностранца осудили за поддельную миграционную карту
В Мичуринске местный житель украл у автоледи четыре колеса с машины
На Тамбовщине незаконно вырубили дубы
В Тамбовской области завершается приемка объектов по «Народной инициативе»
Тамбовчанин побывал волонтером на «Формуле-1» в Сочи
Тамбовчанин лишился айфона, оставив его на лавочке
В Тамбовской области двое парней подозреваются в угоне и кражах
Жительница Тамбовщины расплатилась за такси билетом «банка приколов»
На севере Тамбова из-за столкновения легковушек пострадали три человека, в том числе 3-летняя девочка
В Тамбовской области пьяный автомобилист пытался дать взятку автоинспектору
В Тамбов привезут святыню, избавляющую от бесплодия
В Котовске проверили безопасность газового оборудования
На тамбовской трассе в кювет вылетела фура с луком