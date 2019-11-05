В Тамбовской области вырастили 8 млн саженцев сосны и дуба

СЕГОДНЯ 16:40 2019-11-05T16:40:20+03:00

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В 2019 году в Тамбовской области лесоводы вырастили 7,9 млн саженцев сосны и дуба на площади 8 гектаров. Это превысило потребность региона в посадочном материале (6 млн саженцев).

Также в питомниках вырастили молодые каштаны, красные дубы, плакучие ивы, боярышник. Их высадят в населенных пунктах области.

- Ежегодно тамбовские лесоводы проводят работу по контролю за качеством, учету молодых лесных культур и их переводу в лесные земли. Этой осенью были проинвентаризированы лесные культуры, созданные в 2019, 2017 и 2015 годах на площади более 3 тысяч гектаров, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU