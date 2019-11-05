В Тамбовской области вырастили 8 млн саженцев сосны и дуба
В 2019 году в Тамбовской области лесоводы вырастили 7,9 млн саженцев сосны и дуба на площади 8 гектаров. Это превысило потребность региона в посадочном материале (6 млн саженцев).
Также в питомниках вырастили молодые каштаны, красные дубы, плакучие ивы, боярышник. Их высадят в населенных пунктах области.
- Ежегодно тамбовские лесоводы проводят работу по контролю за качеством, учету молодых лесных культур и их переводу в лесные земли. Этой осенью были проинвентаризированы лесные культуры, созданные в 2019, 2017 и 2015 годах на площади более 3 тысяч гектаров, - рассказали в администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU