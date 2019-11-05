Тамбовчане смогут обменяться ненужными вещами в Пушкинской библиотеке

СЕГОДНЯ 16:20 2019-11-05T16:20:11+03:00

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В Тамбове 9-10 ноября с 10:00 до 18:00 состоится очередной городской фримаркет, то есть свободный обмен ненужными вещами - одеждой, обувью, книгами, сумками, комнатными цветами, бижутерией и т.п. Он по-прежнему развернется на цокольном этаже библиотеки имени А.С. Пушкина.

В залах для удобства тамбовчан установят примерочные кабинки. Организаторы просят всех, у кого есть такая возможность, принести в дар ненужные вешалки для более комфортного проведения акции. Также в этот день будут приниматься вещи для благотворительной организации «Добрая точка».

- За последние месяцы сотни людей обращались с вопросами о фримаркете, что говорит о стабильном интересе к подобным формам гражданской самоорганизации, - рассказали организаторы.

Помимо обмена вещей, тамбовчанам предлагают принять участие в мастер-классах по рукоделию и основам разумного потребления. Также жители областного центра смогут получить информацию о раздельном сборе мусора и сдать разряженные батарейки на переработку.

На этот раз у фримаркета появился новый участник – волонтерская организация помощи бездомным животным «Доброе сердце». В субботу и воскресенье с 11:00 до 13:00 зоозащитники ответят на интересующие вопросы и расскажут о том, как присоединиться к их благотворительному проекту. Каждый, кто захочет помочь животным, может принести с собой сухие корма, древесный наполнитель и одноразовые пеленки.

Фото: группа "Фримаркет в Тамбове"

ИСТОЧНИК KP.RU