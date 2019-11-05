На севере Тамбова заработал еще один детский садик

СЕГОДНЯ 14:40 2019-11-05T14:40:48+03:00

В «Машеньке» малышей будут обучать основам астрономии и биологии, а также развивать инженерные навыки

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5 ноября в областном центре на улице Сабуровской заработал новый детский сад «Машенька». В конце октября также в северной части города открыли дошкольное учреждение «Медвежонок», где «уклон» сделали на физкультуру и спорт. «Машенька» же будет развивающим детским технопарком. В игровых познавательных лабораториях нового сада малыши будут знакомиться с основами астрономии и биологии, развивать инженерные навыки, постигать основы конструирования. Группы здесь назвали соответственно: «Любознайки», «Следопоты», «Почемучки», «Фантазёры».

Известно, что на строительство «Машеньки» направили 238,6 миллиона рублей. Из них 150,9 миллиона рублей - средства федерального бюджета. За счет дополнительных вложений построены инженерные сети и сооружения: котельная, теплопункт, сети водоснабжения. На эти цели выделили 21 миллион рублей из бюджета Тамбовской области.

- Также как и в «Медвежонке», проект «Машеньки» изначально был рассчитан на 250 мест, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Но с учетом большой потребности в дошкольных учреждениях на севере Тамбова принято решение о создании ста дополнительных мест. Всего в детский сад зачислен 361 ребенок, при этом 166 малышей в возрасте до 3 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU