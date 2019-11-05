Моршанская фабрика должна своим работникам почти 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:38 2019-11-05T15:38:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Моршанска во время проверки установила, что ООО «Моршанская мануфактура» нарушило требования трудового законодательства. Установлено, что текстильная фабрика задолжала своим работникам за сентябрь этого года зарплату на общую сумму более 2 млн. 900 тысяч рублей.

Известно, что в мае текущего года, постановлением Государственной инспекции труда области предприятие привлекли за аналогичное правонарушение к административной ответственности и оштрафовали на 35 тысяч рублей.

- Для устранения нарушений трудового законодательства в адрес руководителя предприятия внесено представление. Одновременно в отношении ООО «Моршанская мануфактура» возбуждено дело об административном правонарушении по ч.7 ст. 5.27 КоАП РФ (совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.6 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию), которое для рассмотрения направлено в мировой суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU