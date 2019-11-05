2019-11-05T15:38:41+03:00
Общество

Моршанская фабрика должна своим работникам почти 3 млн рублей

Прокуратура вступилась за права сотрудников текстильного предприятия
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Моршанска во время проверки установила, что ООО «Моршанская мануфактура» нарушило требования трудового законодательства. Установлено, что текстильная фабрика задолжала своим работникам за сентябрь этого года зарплату на общую сумму более 2 млн. 900 тысяч рублей.

Известно, что в мае текущего года, постановлением Государственной инспекции труда области предприятие привлекли за аналогичное правонарушение к административной ответственности и оштрафовали на 35 тысяч рублей.

- Для устранения нарушений трудового законодательства в адрес руководителя предприятия внесено представление. Одновременно в отношении ООО «Моршанская мануфактура» возбуждено дело об административном правонарушении по ч.7 ст. 5.27 КоАП РФ (совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.6 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию), которое для рассмотрения направлено в мировой суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фотовыставка, посвященная стеклянной посуде, открылась в Тамбове
В Рассказово выбрали объекты для благоустройства
В Тамбовской области вырастили 8 млн саженцев сосны и дуба
Тамбовчане смогут обменяться ненужными вещами в Пушкинской библиотеке
Тамбовчанин из ревности до смерти избил гостя, который оказывал знаки внимания его супруге
Главный следователь области и мэр Тамбова проведут совместный прием
Тамбовский водитель, дважды пойманный пьяным за рулем, выслушал приговор
На севере Тамбова заработал еще один детский садик
В Тамбовской области иностранца осудили за поддельную миграционную карту
В Мичуринске местный житель украл у автоледи четыре колеса с машины
На Тамбовщине незаконно вырубили дубы
В Тамбовской области завершается приемка объектов по «Народной инициативе»
Тамбовчанин побывал волонтером на «Формуле-1» в Сочи
Тамбовчанин лишился айфона, оставив его на лавочке
В Тамбовской области двое парней подозреваются в угоне и кражах
Жительница Тамбовщины расплатилась за такси билетом «банка приколов»
На севере Тамбова из-за столкновения легковушек пострадали три человека, в том числе 3-летняя девочка
В Тамбовской области пьяный автомобилист пытался дать взятку автоинспектору
В Тамбов привезут святыню, избавляющую от бесплодия
В Котовске проверили безопасность газового оборудования
На тамбовской трассе в кювет вылетела фура с луком