На Тамбовщине незаконно вырубили дубы
В преступлении подозревают 59-летнего жителя Жердевского района
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Полиция Жердевского района устанавливает обстоятельства, при которых оказались уничтожены ценные деревья породы дуб. Сообщение о незаконной вырубке поступило в местный отдел. На место происшествия выехала опергруппа, которая начала поиски преступника. Под подозрение попал 59-летний местный житель.
- Сейчас проводятся следственные мероприятия, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – За незаконную вырубку лесных насаждений грозит уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU