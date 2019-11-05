На Тамбовщине незаконно вырубили дубы

СЕГОДНЯ 13:43 2019-11-05T13:43:28+03:00

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Полиция Жердевского района устанавливает обстоятельства, при которых оказались уничтожены ценные деревья породы дуб. Сообщение о незаконной вырубке поступило в местный отдел. На место происшествия выехала опергруппа, которая начала поиски преступника. Под подозрение попал 59-летний местный житель.

- Сейчас проводятся следственные мероприятия, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – За незаконную вырубку лесных насаждений грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU