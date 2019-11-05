2019-11-05T15:01:05+03:00
Общество

Тамбовский водитель, дважды пойманный пьяным за рулем, выслушал приговор

Суд приговорил молодого человека к обязательным работам
Ксения АЛЕШИНА
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В Уметском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя, который повторно задержали за езду на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что в марте этого года обвиняемого уже привлекали к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Однако парень через полгода вновь сел пьяным за руль и был остановлен автоинспекторами в р.п. Умет. При этом он категорически отказался проходить медицинское освидетельствование.

- Учитывая позицию государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 180 часов обязательных работ, с лишением права управления транспортными средствами на 2 год, - прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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