В Тамбовской области иностранца осудили за поддельную миграционную карту

СЕГОДНЯ 14:22 2019-11-05T14:22:26+03:00

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В Первомайском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина республики Узбекистан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».

Установлено, что 9 мая этого года автомобиль, за рулем которого находился иностранец, был остановлен сотрудником ГИБДД в районе 343 км автодороги Р-22 «Каспий» в Первомайском районе. При проверке документов выяснилось, что мужчина незаконно проживал в России, используя поддельную миграционную карту. Позже он рассказал, что купил ее в Москве.

- С учетом позиции государственного обвинителя, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд назначил злоумышленнику наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU