2019-11-05T14:02:56+03:00
Происшествия

В Мичуринске местный житель украл у автоледи четыре колеса с машины

Украденное имущество мужчина собирался продать, но не успел
Ксения АЛЕШИНА
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Мичуринские полицейские раскрыли кражу, произошедшую в микрорайоне «Кочетовка» в конце октября текущего года. С автомобиля «ВАЗ-21099», принадлежащего 47-летней местной жительнице, злоумышленник ночью скрутил четыре колеса. Стражи порядка выяснили, что машина долгое время стояла без сигнализации, что сыграло на руку вору.

Почти через две недели полицейские нашли и задержали 39-летнего мичуринца, который сознался в краже. Мужчина рассказал, что хотел продать колеса, но его планам так и не суждено было сбыться.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности задержанного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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