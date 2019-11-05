На севере Тамбова из-за столкновения легковушек пострадали три человека, в том числе 3-летняя девочка

СЕГОДНЯ 11:47 2019-11-05T11:47:47+03:00

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Авария, травмы в которой получили три человека, в том числе 3-летняя девочка, произошла 2 ноября в 20 часов 35 минут на улице Агапкина в районе дома №2«Б» города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 21-летний водитель автомобиля «Chevrolet Cruze», выполняя поворот налево, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2112», под управлением 25-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получили водить автомобиля «Chevrolet Cruze» и пассажиры автомобиля «ВАЗ-2112»: 21-летняя женщина и 3-летняя девочка, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. – Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки и детскую областную больницу.

В ДТП пострадали три человекаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU