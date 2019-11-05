Тамбовчанин лишился айфона, оставив его на лавочке

СЕГОДНЯ 12:49 2019-11-05T12:49:02+03:00

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Мичуринские полицейские задержали мужчину за кражу телефона. 9 октября 31-летний местный житель оставил на лавочке на ул.Украинской свой айфон. Его увидел и забрал себе проходивший мимо мужчина. Владелец телефона, вспомнив про свой гаджет, вернулся на место, но мобильного там уже не оказалось. Тогда он обратился в полицию.

Сотрудники задержали 39-летнего мужчину. Его доставили в отдел, где он дал признательные показания. Выяснилось, что вор успел продать телефон, а деньги потратил. Теперь ему придется возместить владельцу айфона ущерб из своего кармана. Известно, что задержанный ранее совершал похожие преступления.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU