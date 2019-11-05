Тамбовчанин побывал волонтером на «Формуле-1» в Сочи

СЕГОДНЯ 13:02 2019-11-05T13:02:44+03:00

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Студент ТГТУ Георгий Гаврилов стал единственным волонтером из Тамбова, заявку которого в этом году одобрили организаторы «Формулы-1». Автогонки проходили с 26 по 29 сентября на автодроме в Сочи. Как сообщили в пресс-службе вуза, молодому человеку выпала возможность помогать гостям соревнований возле пит-стопа.

- В начале июля я узнал о замечательной возможности стать волонтером такого великого события как «Формула-1». Я несказанно обрадовался и подал заявку. Прошло какое-то время, и мне сказали, что я почти в команде, но сначала надо пройти собеседование по скайпу. Меня спросили про мой стаж в волонтерстве (я около 4 лет в этом деле), какое было самое последнее мероприятие (это был «Бессмертный полк» в Москве, я там был тим лидером). После собеседования мне пришло заветное письмо счастья, где было сказано, что я волонтёр функции Sps, что расшифровывалось как работа со зрителями. Сначала я прошел обучение: нам рассказали о трассе, о гонке, провели противопожарный инструктаж, как действовать и что делать. Проживали мы все в замечательном гостевом доме, он находился рядом с горами и морем, так что это было одно удовольствие, и Олимпийский парк был близко. Мы там со всеми волонтерами познакомились, их было около 500. Когда мы вышли на смену, я попал на замечательную функцию - это было место Pit-lane. Мы направляли посетителей, так как очередь была очень большая и все хотели увидеть машины «Формулы-1», Пит стоп. Я стоял напротив своей любимой команды «Ferrari», и это радовало. Также наша команда из 10 человек помогала на главной трибуне, я побывал и в информационной будке, - рассказал тамбовчанин.

По словам молодого человека, он смог не только поработать, но и отдохнуть. Вместе с другими волонтерами он сходил на хоккейный матч, а также побывал на концертах известных исполнителей – группы «Ленинград», Мумий Тролля и Дианы Арбениной.

ИСТОЧНИК KP.RU