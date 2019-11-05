2019-11-05T11:19:59+03:00
Происшествия

В Тамбовской области пьяный автомобилист пытался дать взятку автоинспектору

Мужчине грозит до 2-х лет тюрьмы
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию Жердевского района поступило сообщение о попытке дать взятку сотруднику полиции. Тот заподозрил, что владелец проезжавшей машины был нетрезв и попытался его остановить. Однако автомобилист попытался скрыться.

Догнать его удалось в селе Рымарево, где мужчина жил. Автоинспектор составил протокол, так как водитель действительно выглядел пьяным. Желая избежать штрафа и лишения, нарушитель попытался дать полицейскому взятку в 5 тысяч рублей. Тот от взятки отказался. Происходящее было записано на видеорегистратор.

Теперь, кроме административной ответственности, мужчине грозит уголовная – до 500 тысяч или до 2-х лет тюрьмы.

- Мужчина был задержан и опрошен на предмет попытки дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Денежные купюры были изъяты и приобщены к материалам проверки, - сообщили в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На севере Тамбова из-за столкновения легковушек пострадали три человека, в том числе 3-летняя девочка
В Тамбов привезут святыню, избавляющую от бесплодия
В Котовске проверили безопасность газового оборудования
На тамбовской трассе в кювет вылетела фура с луком
Стартовал прием заявок на участие в тамбовском фестивале «Лысогорские санки»
В исправительной колонии № 3 появился спортивный уголок
В Тамбовской области ведется сбор старой оргтехники
На севере Тамбова не будет света
День народного единства отметили 22 тысячи тамбовчан
На Тамбовщине открыли памятник актеру Владимиру Зельдину
Тамбовчане могут добавить информацию о воевавших родственниках в депозитарий «Лица Победы»
В Тамбовской области открыли памятник Марии Мордасовой
ФК «Тамбов» победил в матче с командой Сочи
В Тамбове открыли тупик на улице Пензенской
В Тамбове с мая следующего года стартует ремонт шести улиц
Тамбовчанин с ножом напал на свою сожительницу
В День народного единства в Тамбове перекроют набережную и прилегающие улицы
Тамбовскую школу №30 признали одной из лучших в стране для обучения инвалидов
Рабочая группа, которая ищет причины неприятного запаха в Тамбове, подозревает в его появлении городские предприятия
Полузащитник ФК «Тамбов» примет участие в финале Кубка Африканских Наций
В Тамбове протестируют схему оплаты проезда при входе
Для тамбовчан откроют частные детские группы по цене обычных
Работающие в Тамбовском районе иностранцы проживают в небезопасных условиях
Голосуем за лучшего участкового Тамбовщины!