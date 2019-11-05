В Тамбовской области пьяный автомобилист пытался дать взятку автоинспектору

СЕГОДНЯ 11:19 2019-11-05T11:19:59+03:00

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В полицию Жердевского района поступило сообщение о попытке дать взятку сотруднику полиции. Тот заподозрил, что владелец проезжавшей машины был нетрезв и попытался его остановить. Однако автомобилист попытался скрыться.

Догнать его удалось в селе Рымарево, где мужчина жил. Автоинспектор составил протокол, так как водитель действительно выглядел пьяным. Желая избежать штрафа и лишения, нарушитель попытался дать полицейскому взятку в 5 тысяч рублей. Тот от взятки отказался. Происходящее было записано на видеорегистратор.

Теперь, кроме административной ответственности, мужчине грозит уголовная – до 500 тысяч или до 2-х лет тюрьмы.

- Мужчина был задержан и опрошен на предмет попытки дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Денежные купюры были изъяты и приобщены к материалам проверки, - сообщили в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU