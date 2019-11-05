В Тамбовской области двое парней подозреваются в угоне и кражах

СЕГОДНЯ 12:20 2019-11-05T12:20:04+03:00

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В Тамбове, 4 ноября, на улице Пролетарской сотрудники УГИБДД обратили внимание на подозрительный автомобиль «ВАЗ-2106» с разбитым стеклом. На требование автоинспекторов остановиться, «Жигули» попытались скрыться, но были остановлены. Однако водителю все же удалось убежать, а вот его пассажир – 18-летнего парня задержали. Молодой человек пояснил, что машину он угнал вместе с 19-летним другом в Котовске.

- В рамках проведения оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность второго угонщика, спустя какое-то время он был задержан. Оба угонщика доставлены в ОМВД России по городу Котовску для проведения проверки по факту угона. Автомобиль был изъят и будет передан законному владельцу. Кроме этого, жители города Котовска подозреваются в серии краж автомобильных аккумуляторов, совершенных в ту же ночь на территории города Котовска, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU