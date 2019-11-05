Жительница Тамбовщины расплатилась за такси билетом «банка приколов»
В полицию Инжавинского района обратился 44-летний водитель такси «703-703» и рассказал, что его пассажирка расплатилась с ним за поездку фальшивой пятитысячной купюрой. По словам мужчины, только спустя час он понял, что это билет «банка приколов».
Полицейские выяснили, где таксист высадил пассажирку. В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка нашли и задержали мошенницу.
- Ночной обманщицей оказалась 34-летняя жительница Инжавино. Женщина вину свою признала, в отношении нее проводятся все необходимые мероприятия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU