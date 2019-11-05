Жительница Тамбовщины расплатилась за такси билетом «банка приколов»

СЕГОДНЯ 12:01 2019-11-05T12:01:31+03:00

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В полицию Инжавинского района обратился 44-летний водитель такси «703-703» и рассказал, что его пассажирка расплатилась с ним за поездку фальшивой пятитысячной купюрой. По словам мужчины, только спустя час он понял, что это билет «банка приколов».

Полицейские выяснили, где таксист высадил пассажирку. В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка нашли и задержали мошенницу.

- Ночной обманщицей оказалась 34-летняя жительница Инжавино. Женщина вину свою признала, в отношении нее проводятся все необходимые мероприятия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU