2019-11-05T10:21:42+03:00
Происшествия

На тамбовской трассе в кювет вылетела фура с луком

Большегруз опрокинулся из-за водителя легковушки, который не уступил ему дорогу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водителю большегруза больница не понадобиласьВодителю большегруза больница не понадобиласьФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в результате которой пострадали двое мужчин, произошла 3 ноября в 14 часов 20 минут на 463 километре автодороги Р-22 «Каспий», проходящей по территории Тамбовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 67-летний водитель автомобиля «Lada Kalina» выполнял разворота от правого края дороги, но не убедился в его безопасности, и не уступил дорогу фуре. В итоге легковушка столкнулась с большегрузом, перевозившим лук. От удара автомобиль «MAN-1932» под управлением 32-летнего водителя съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. Часть груза выпала из кузова большегруза.

- Водителя автомобиля «MAN-1932», который в результате аварии получил травмы, на месте осмотрели медики скорой помощи, - сообщили в пресс-службе областного УГИБДД. - Водителя автомобиля «Lada Kalina» госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

Водитель легковушки не уступил дорогу фуре Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Водитель легковушки не уступил дорогу фуреФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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