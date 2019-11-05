2019-11-05T10:01:42+03:00
Звезды

Стартовал прием заявок на участие в тамбовском фестивале «Лысогорские санки»

Мероприятие пройдет 15 и 16 февраля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Фестиваль пройдет во второй разФестиваль пройдет во второй разФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Второй зимний фестиваль «Лысогорские санки» будет проходить два дня. Место проведения останется прежним – село Лысые Горы. А вот горок станет больше, территория увеличится и будет защищена от ветра со всех сторон лесными насаждениями. Организаторы также обещают расширить парковку. Прием заявок на участие в «Лысогорских санках» уже начался.

Напомним, фестиваль «Лысогорские санки» появился в событийном календаре Тамбовщины в этом году и сразу же взял гарн-при регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма». Первый фестиваль посетили более 10 тысяч человек.

- В 2020 году фестиваль будет проходить два дня — 15 и 16 февраля, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В первый день состоится зрелищный заезд на тракторах, зрителям продемонстрируют экстремальное шоу с участием сельхозтехники. Завершится тракторный биатлон лазерным шоу.

Во второй день участники будут кататься в необычных санках ручной работы. Важное значение будет иметь экипировка и представление команды. В заездах примут участие команды в составе от 2 до 5 человек. Участников будут оценивать в нескольких номинациях: «Супер-сани» (Самые оригинальные сани); «Креатив!» (Креативность выступления и костюмов); «Приехали» (Самый дальний спуск с горы); «Сани во все времена!» (Выставка саней разных лет).

Любителям классических саней и «ватрушек» на фестивале будут рады не меньше. Оба дня гости фестиваля смогут кататься с горок, принимать участие в зимних конкурсах, кататься на лошадях и собачьих упряжках. Для детей будет организована развлекательная зона, а для фотографий будут выделены специальные зоны: здесь разместятся сказочные герои и зимняя атрибутика.

Подать заявку на участие можно в группе в VK (фестиваль «Лысогорские санки»), прислать по почте lysogorskie@mail.ru или по телефону: +7 (4752) 72-64-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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