В исправительной колонии № 3 появился спортивный уголок
В исправительной колонии № 3 установлено новое спортивное оборудование. Его осужденные изготовили сами. Насколько новые снаряды оказались востребованы стало очевидно сразу - среди отрядов осужденных прошли соревнования по подтягиванию.
- Спортивно-массовые мероприятия среди осужденных проводятся во всех исправительных учреждениях УФСИН области с целью обеспечения их полезной занятости и оказания положительного влияния на физическое, эмоционально-психологическое состояние, формирования положительных интересов и установок, связанных с ведением здорового образа жизни, - рассказали в УФСИН по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU