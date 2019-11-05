2019-11-05T09:30:52+03:00
Общество

В исправительной колонии № 3 появился спортивный уголок

Осужденные сами изготовили для себя спортинвентарь
Марина Поповцева
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Новое оборудование оказалось очень востребованнымНовое оборудование оказалось очень востребованнымФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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В исправительной колонии № 3 установлено новое спортивное оборудование. Его осужденные изготовили сами. Насколько новые снаряды оказались востребованы стало очевидно сразу - среди отрядов осужденных прошли соревнования по подтягиванию.

- Спортивно-массовые мероприятия среди осужденных проводятся во всех исправительных учреждениях УФСИН области с целью обеспечения их полезной занятости и оказания положительного влияния на физическое, эмоционально-психологическое состояние, формирования положительных интересов и установок, связанных с ведением здорового образа жизни, - рассказали в УФСИН по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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