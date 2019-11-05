2019-11-05T09:02:27+03:00
Общество

В Тамбовской области ведется сбор старой оргтехники

Продолжается акция «Школа утилизации: Электроника»
Марина Поповцева
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Акция охватит всю территорию Тамбовской областиАкция охватит всю территорию Тамбовской областиФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Из бюджетных организаций Бондарского, Жердевского, Мичуринского и Моршанского районов вывезено около 3 тонн утильной электротехники. В рамках акции «Школа утилизации: Электроника» отжившую технику также сдают студенты, школьники, местные жители.

В ноябре сбор будут проводить в 5-ти тамбовский школах. Завершатся мероприятия в апреле 2020 года. К этому времени планируется охватить всю территорию региона.

В Тамбовской области акция проходит уже во второй раз. Она преследует цель напомнить тамбовчанам о том, что электронное оборудование запрещено для захоронения с другими видами отходов и подлежит списанию и сдаче на утилизацию по особым правилам.

- В прошлом году участники экологической акции собрали и вывезли на утилизацию свыше 10 тонн отработанной оргтехники, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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