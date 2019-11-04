День народного единства отметили 22 тысячи тамбовчан

СЕГОДНЯ 14:12 2019-11-04T14:12:00+03:00

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4 ноября в Тамбове, как и по всей стране, отмечали День народного единства. В областном центре торжества прошли на площади Музыки. Они начались с митинга, в котором приняли участие первые лица города и области. После чего для гостей мероприятия стартовал праздничный концерт.

- Перед сценой площади Музыки и на пешеходных дорожках развернулись гастрономические площадки народов, проживающих на территории Тамбовской области, - рассказали в администрации города Тамбова. - Здесь можно было попробовать блюда русской, украинской, белорусской, татарской и узбекской кухни. Кроме того, гостей праздника радовали горячим чаем, свежей выпечкой и гречневой кашей, приготовленной на полевой кухне.

Известно, что праздничные мероприятия посетили около 22 тысяч тамбовчан.

ИСТОЧНИК KP.RU