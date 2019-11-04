День народного единства отметили 22 тысячи тамбовчан
4 ноября в Тамбове, как и по всей стране, отмечали День народного единства. В областном центре торжества прошли на площади Музыки. Они начались с митинга, в котором приняли участие первые лица города и области. После чего для гостей мероприятия стартовал праздничный концерт.
- Перед сценой площади Музыки и на пешеходных дорожках развернулись гастрономические площадки народов, проживающих на территории Тамбовской области, - рассказали в администрации города Тамбова. - Здесь можно было попробовать блюда русской, украинской, белорусской, татарской и узбекской кухни. Кроме того, гостей праздника радовали горячим чаем, свежей выпечкой и гречневой кашей, приготовленной на полевой кухне.
Известно, что праздничные мероприятия посетили около 22 тысяч тамбовчан.
ИСТОЧНИК KP.RU