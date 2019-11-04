2019-11-04T13:59:22+03:00
Общество

На Тамбовщине открыли памятник актеру Владимиру Зельдину

Бронзовый бюст артиста появился на его родине в городе Мичуринске
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
На малой родине Зельдина появился памятникНа малой родине Зельдина появился памятникФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

В Тамбовской области 4 ноября торжественно открыли памятник народному артисту СССР Владимиру Зельдину. Его установили на малой родине выдающегося актера театра и кино - в городе Мичуринске. Это стало центральным событием первого межрегионального театрального фестиваля «На родине Владимира Зельдина», который в эти дни проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Центрального академического театра российской армии.

- Бронзовый бюст на гранитном постаменте установили в сквере у гостиницы «Мичуринск» на улице Революционной, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Скульптура выполнена столичным автором Денисом Стритовичем по проекту советника председателя Российского военно-исторического общества Ростислава Мединского.

Владимир Зельдин более 70 лет служил в театре Советской Армии (сейчас это Центральный академический театр Российской Армии), свой столетний юбилей, как и 101-й день рождения, актер встречал на сцене. Сегодня актеры и руководители этого театра также приняли участие в церемонии открытия памятника. Легендарный артист скончался в 2016 году на 102-ом году жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День народного единства отметили 22 тысячи тамбовчан
Тамбовчане могут добавить информацию о воевавших родственниках в депозитарий «Лица Победы»
В Тамбовской области открыли памятник Марии Мордасовой
ФК «Тамбов» победил в матче с командой Сочи
В Тамбове открыли тупик на улице Пензенской
В Тамбове с мая следующего года стартует ремонт шести улиц
Тамбовчанин с ножом напал на свою сожительницу
В День народного единства в Тамбове перекроют набережную и прилегающие улицы
Тамбовскую школу №30 признали одной из лучших в стране для обучения инвалидов
Рабочая группа, которая ищет причины неприятного запаха в Тамбове, подозревает в его появлении городские предприятия
Полузащитник ФК «Тамбов» примет участие в финале Кубка Африканских Наций
В Тамбове протестируют схему оплаты проезда при входе
Для тамбовчан откроют частные детские группы по цене обычных
Работающие в Тамбовском районе иностранцы проживают в небезопасных условиях
Голосуем за лучшего участкового Тамбовщины!