На Тамбовщине открыли памятник актеру Владимиру Зельдину

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-04T13:59:22+03:00

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В Тамбовской области 4 ноября торжественно открыли памятник народному артисту СССР Владимиру Зельдину. Его установили на малой родине выдающегося актера театра и кино - в городе Мичуринске. Это стало центральным событием первого межрегионального театрального фестиваля «На родине Владимира Зельдина», который в эти дни проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Центрального академического театра российской армии.

- Бронзовый бюст на гранитном постаменте установили в сквере у гостиницы «Мичуринск» на улице Революционной, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Скульптура выполнена столичным автором Денисом Стритовичем по проекту советника председателя Российского военно-исторического общества Ростислава Мединского.

Владимир Зельдин более 70 лет служил в театре Советской Армии (сейчас это Центральный академический театр Российской Армии), свой столетний юбилей, как и 101-й день рождения, актер встречал на сцене. Сегодня актеры и руководители этого театра также приняли участие в церемонии открытия памятника. Легендарный артист скончался в 2016 году на 102-ом году жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU