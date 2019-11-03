2019-11-03T19:14:45+03:00
Общество

Тамбовчане могут добавить информацию о воевавших родственниках в депозитарий «Лица Победы»

Там хранятся истории миллиона людей, боровшихся с нацизмом
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Тамбовчанам предлагают внести информацию о своих родственниках, знакомых и земляках в депозитарий «Лица Победы». Для этого необходима фотография человека (или ее электронная копия), годы его жизни и информация, чем он занимался во время Великой Отечественной войны (где воевал или работал).

Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» - это крупнейший архив, цифровой банк данных, фотографий и личных историй миллионов людей, которые боролись с нацизмом. В отличие от простого архива, где информацию о человеке можно получить только по специальному запросу, в музее будет создана масштабная мультимедийная экспозиция «Лица Победы». С ее помощью любой желающий сможет получить интерактивный доступ к базе данных депозитария.

Единственный официальный сайт проекта - https://historydepositarium.ru/. Для разъяснений можно обратиться по телефону: 8-499-449-81-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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