2019-11-03T19:13:43+03:00
Общество

В Тамбовской области открыли памятник Марии Мордасовой

Монумент установили в родном селе исполнительницы русских народных песен и частушек
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото с сайта администрации Тамбовской области.фото с сайта администрации Тамбовской области.
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Торжественное открытие памятника народной артистке СССР, исполнительнице русских народных песен и частушек Марии Мордасовой состоялось сегодня в Тамбовской области. Монумент установили в ее родном селе Черняное. Автор памятника - москвич Денис Стритович. Открытие скульптуры приурочили к юбилею Чернянского народного хора, носящего имя певицы. В декабре коллективу исполнится 100 лет.

Как подчеркивают в администрации Тамбовской области, Черняное - одно из самых музыкальных сел региона. Здесь родилась народная артистка СССР Мария Мордасова. Свой творческий путь певица начинала именно в Черняновском хоре, который считается старейшим самодеятельным коллективом страны. В местном доме культуры он базируется с 80-х годов прошлого столетия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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