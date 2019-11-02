ФК «Тамбов» победил в матче с командой Сочи

СЕГОДНЯ 18:58 2019-11-02T18:58:29+03:00

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2 ноября ФК «Тамбов» одержал победу над командой из города Сочи, которая, как и наши горожане, является дебютантом РПЛ. Матч проходил на домашнем стадионе южан. Несмотря на то, что по статистике матча сочинцы имели преимущество во владении мячом, более результативной, по итогам игры, оказалась тамбовская команда. На 42 минуте матча счет открыл игрок нашей команды Михаил Костюков, но уже на 44 минуте хозяева поля забили гол в наши ворота и сравняли его. Победный гол в ворота соперника на 56 минуте игры отправил Георгий Мелкадзе.

Напомним, это уже вторая подряд победа нашей команды после целой череды поражений. На прошлой неделе ФК «Тамбов» разгромил «Уфу» со счетом 3:0.

ИСТОЧНИК KP.RU