2019-11-02T18:58:29+03:00
Спорт

ФК «Тамбов» победил в матче с командой Сочи

Встреча закончилась со счетом 2:1
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Тамбовчане побеждают во второй игре подрядТамбовчане побеждают во второй игре подряд
Изменить размер текста:

2 ноября ФК «Тамбов» одержал победу над командой из города Сочи, которая, как и наши горожане, является дебютантом РПЛ. Матч проходил на домашнем стадионе южан. Несмотря на то, что по статистике матча сочинцы имели преимущество во владении мячом, более результативной, по итогам игры, оказалась тамбовская команда. На 42 минуте матча счет открыл игрок нашей команды Михаил Костюков, но уже на 44 минуте хозяева поля забили гол в наши ворота и сравняли его. Победный гол в ворота соперника на 56 минуте игры отправил Георгий Мелкадзе.

Напомним, это уже вторая подряд победа нашей команды после целой череды поражений. На прошлой неделе ФК «Тамбов» разгромил «Уфу» со счетом 3:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24