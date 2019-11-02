В Тамбове с мая следующего года стартует ремонт шести улиц

СЕГОДНЯ 16:13 2019-11-02T16:13:43+03:00

Подрядчика для проведения работ выбирают уже сейчас

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31 октября муниципальное учреждение «Дирекция городских дорог» разместило пять тендеров по выбору подрядчиков, которые в следующем году займутся ремонтом шести тамбовских улиц. Общая начальная цена аукционов составляет чуть больше 425 миллионов рублей.

Так, ремонт ждет ул. К. Маркса на участке от ул. Пролетарской до ул. Магистральной. На эти цели выделяется 103,3 миллиона рублей.

Работы проведут на Рассказовском шоссе от ул. Степана Разина до Пригородного леса. Начальная цена этого контракта – 154,5 миллиона рублей.

Отремонтируют в следующем году ул. Советскую на участке от ул. Горького до ул. Красноармейской, на это предусмотрены 142,2 миллиона рублей.

На работы по ул. Н. Вирты запланированы 53 миллиона рублей, а ремонт ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. К. Маркса и ул. Монтажников (от Моршанского шоссе до ул. Чичканова) обойдется городскому бюджету в 25 миллионов рублей.

Согласно аукционной документации, исполнителей работ по этим «дорожным» контрактам, определят уже в этом году, и в мае 2020 года строительные организации смогут приступить непосредственно к работам. Завершить ремонт дорог в Тамбове, по условиям контрактов, должны до 1 ноября следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU