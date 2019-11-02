Тамбовчанин с ножом напал на свою сожительницу

СЕГОДНЯ 15:20 2019-11-02T15:20:51+03:00

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30 октября в Отделение поселка Дмитриевка поступило сообщение от жительницы села Туровка. На вызов выехала опергруппа. На месте полицейские выяснили, что в одном из домов села возник конфликт между 45-летним мужчиной и его 35-летней сожительницей. Во время ссоры дебошир схватил со стола кухонный нож и стал угрожать убийством своей подруге.

- Сотрудники полиции отобрали у мужчины оружие, который позже направили на экспертизу, - сообщили в УМВД России по Тамбовской области. - Задержанного доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Изчестно, что мужчина и раньше имел проблемы с законом. Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU