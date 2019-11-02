В День народного единства в Тамбове перекроют набережную и прилегающие улицы

СЕГОДНЯ 15:05 2019-11-02T15:05:12+03:00

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Накануне и непосредственно в День народного единства, который отмечается 4 ноября, в городе перекроют несколько улиц. Как следует из постановления администрации города Тамбова, парковку автомобилей запретят с 20 часов 3 ноября по улице Набережной (на участке от ул. Горького до ул. Архиепископа Луки) и по ул. Горького (от ул. Набережной до ул. Советской). Ограничение будет действовать до окончания праздничных мероприятий. Также стоянка будет запрещена с 7 утра 4 ноября на улице С. Рахманинова (на участке от ул. Набережной до ул. Советской).

- Полностью перекроют движение транспорта с 8 часов утра и до окончания мероприятий по улице Сергея Рахманинова, на участке от улицы Советской до улицы Набережной, по улице Набережной, на участке от улицы М.Горького до улицы Архиепископа Луки и по улице М.Горького, на участке от улицы Советской до улицы Набережной, - говорится в постановлении мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU