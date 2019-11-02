2019-11-02T14:34:49+03:00
Общество

Рабочая группа, которая ищет причины неприятного запаха в Тамбове, подозревает в его появлении городские предприятия

Специалисты взяли на анализ воду из рек
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пробы воду взяли в семи точкахПробы воду взяли в семи точкахФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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1 ноября члены рабочей группы совместно с представителями Центра гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области взяли пробы воды из семи точек на притоке реки Цны, реках Чумарса и Студенец и в местах слияния этих водоемов. Результаты анализов, которые покажут состояние городских водоемов будут готовы через пять дней. Напомним, в качестве одной из причин появления в Тамбове неприятного запаха, жители называли возможный, несанкционированный слив отходов в реки. Исследование поможет понять, было ли на самом деле промышленного загрязнения.

- По данным единой центральной городской диспетчерской службы, на сегодняшний день количество обращений по поводу неприятного запаха в Тамбове резко снизилось. Могу предположить, что это произошло потому, что причина возникновения неприятного запаха скорей всего является результатом каких-то работ, которые проводились в ночное время, - считает член рабочей группы, депутат городской Думы Алексей Власкин. - Мы публично предупреждаем руководителей предприятий, находящихся в промышленной зоне, о строгом соблюдении правил экологической безопасности и об ответственности, которая последует в случае нарушения. В случае повторения инцидентов рабочая группа инициирует проверки на конкретных объектах, которые, согласно проведённому рабочей группой анализу, являются, с высокой степенью вероятности, источниками неприятного запаха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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