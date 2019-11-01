Голосуем за лучшего участкового Тамбовщины!

СЕГОДНЯ 17:21 2019-11-01T17:21:31+03:00

На сайте «Комсомолки» стартовал третий этап конкурса «Народный участковый»

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1 ноября стартовал третий, заключительный этап VIII Всероссийского ежегодного конкурса «Народный участковый». На сайте «Комсомольской правды» началось онлайн-голосование за лучшего участкового уполномоченного полиции России. Тамбовскую область на конкурсе представляет майор полиции МОМВД России «Кирсановский» Михаил Минаев. По итогам онлайн-голосования в региональном этапе он стал победителем, набрав наибольшее количество голосов. Тамбовчане могут поддержать лучшего участкового области в федеральном этапе.

Оставить свой голос можно, пройдя по ссылке https://www.vrn.kp.ru/daily/27044.7/4108937/

Голосование продлится до 10 ноября, после чего определятся финалисты конкурса. Награждение победителя и призеров конкурса пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU