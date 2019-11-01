2019-11-01T18:00:49+03:00
Общество

В Тамбове протестируют схему оплаты проезда при входе

Новую систему испытают на маршрутах № 1, 18, 44, 50, 55
Марина Поповцева
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Посадка и оплата проезда в автобус будет осуществляться при входе через переднюю дверьПосадка и оплата проезда в автобус будет осуществляться при входе через переднюю дверьФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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С 5 ноября в Тамбове протестируют новый порядок оплаты проезда в общественном транспорте. На нескольких маршрутах пассажиры будут оплачивать проезд при входе, а не при выходе. Такую возможность тамбовские перевозчики ранее с ООО «Оператор транспортных систем».

- В течение недели на маршрутах № 1, 18, 44, 50, 55 посадка и оплата проезда в автобус будет осуществляться при входе через переднюю дверь. Система оплаты при этом останется без изменений - горожане должны будут либо воспользоваться транспортной картой (социальной - для льготных категорий населения) или банковской картой, либо оплатить проезд наличными, - информируют в администрации города Тамбова.

По итогам тестового периода будет принято решение о целесообразности изменения порядка посадки и оплаты через переднюю дверь на всех тамбовских маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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