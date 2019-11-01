Тамбовские глухие спортсмены привезли три «золота» с престижных соревнований

СЕГОДНЯ 16:26 2019-11-01T16:26:18+03:00

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В эти дни в Гомеле проходят сразу два крупных турнира по греко-римской борьбе -7-й чемпионат Европы по вольной и греко-римской борьбе среди глухих спортсменов и 3-й чемпионат Европы среди глухих кадетов и юниоров. В соревнованиях принимают участие сильнейшие борцы из одиннадцати стран, в том числе чемпионы мира и Европы. В жесткой конкуренции и принципиальных поединках сразу три тамбовских спортсмена завоевали медали престижных европейских турниров.

По информации управления по физической культуре и спорту области, в состав сборной России вошли четыре борца – юниоры Геннадий Борисов и Антон Бубнов, а также взрослые спортсмены Евгений Желтухин и Владислав Тарасов. Так, Геннадий Борисов (весовая категория 55 кг) и Антон Бубнов (весовая категория 60 кг) стали победителями 3-ьего чемпионата Европы среди глухих кадетов и юниоров. Ребята являются воспитанниками областной спортивно-адаптивной школы. Тренируются под руководством Игоря Тарасова и Виктора Макарова. Оба спортсмена провели по три встречи, не дав соперникам ни единого шанса на победу.

- Заслуженный мастер спорта и действующий Сурдлимпийский чемпион Владислав Тарасов подтвердил свой уровень и стал чемпионом Европы в весе до 87 кг., - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Еще один тамбовчанин Евгений Желтухин на 7-м чемпионате Европы по вольной и греко-римской борьбе среди глухих спортсменов потерпел обидное поражение, остановившись в шаге от медали.

ИСТОЧНИК KP.RU