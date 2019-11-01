Для тамбовчан откроют частные детские группы по цене обычных

СЕГОДНЯ 17:41 2019-11-01T17:41:16+03:00

Новые места смогут получить 56 малышей от 1,5 до 3 лет

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В 2020 году на Тамбовщине откроются 14 частных групп дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет, которые смогут посещать 56 детей. Размер родительской платы в эихй группах установят такой же, как в обычном детском саду, на территории которого откроют эту группу (2000-2300 рублей).

Всего за пять лет в Тамбовской области планируется открыть 86 групп в частных организациях. Наполняемость в них составит от 2 до 13 детей. Обязательным условием станет их комплектование из единой электронной очереди.

Как рассказали в администрации региона, на создание условий и оснащение дошкольных групп Тамбовщина получит 6,7 миллиона рублей из федерального бюджета.

Для того чтобы сделать работу предпринимателей, которые организуют такие группы, более рентабельной, им окажут финансовую поддержку. Они получат средства на реализацию образовательной программы по нормативу в расчете на одного ребёнка, а также материальную компенсацию за оказание услуг по присмотру и уходу.

- В настоящее время стоит задача привлечь потенциальных кандидатов на открытие частных групп, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Сегодня на Тамбовщине функционируют 7 частных детских садов, в которых получают дошкольное образование 130 дошкольников.

ИСТОЧНИК KP.RU