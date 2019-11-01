2019-11-01T14:32:33+03:00
Происшествия

Тамбовчанин накинулся на прохожих, которые пытались помочь девушке, на которую он сам и упал

Подвыпивший мужчина ударил двух женщин по голове и лицу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове нетрезвый мужчина напал на двух женщин, которые попытались оказать помощь его подруге. Во время прогулки в районе улицы Магистральной, пострадавшие впоследствии дамы заметили, что плохо стоящий на ногах человек упал на свою приятельницу, в результате падения девушка повредила себе лицо. Прохожие бросились на помощь несчастной, но на них набросился ее приятель. Обеих женщин он ударил по голове и лицу. На место отправился экипаж вневедомственной охраны. Росгвардейцы оказали первую пострадавшим помощь, вызвали на место скорую, а дебошира задержали.

- 58-летнюю женщину с травмой головы госпитализировали в одну из городских больниц, - сообщили в региональном управлении Росгвардии. – Ее 34-летняя спутница отделалась синяками. 35-летнего задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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