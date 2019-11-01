В Тамбовских детсадах ужесточат контрольно-пропускной режим
После трагического случая в Нарьян-Маре, где в детский сад проник посторонний мужчина и убил шестилетнего ребенка во время тихого часа, в Тамбовской области решено усилить меры безопасности в детских садах.
В частности, руководители образовательных организаций должны усилить меры антитеррористической и противокриминальной защищенности.
- Следует ужесточить контрольно-пропускной режим, усилить контроль за вносимыми или ввозимыми на территорию образовательных организаций грузами, исключить несанкционированную парковку автомобилей, проверить работоспособность систем видеонаблюдения, систем оповещения и тревожной кнопки, - перечисляют в управлении образования и науки Тамбовской области.
Кроме того, школьников и педагогов проинструктируют на случай чрезвычайных ситуаций.
ИСТОЧНИК KP.RU