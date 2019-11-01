2019-11-01T15:00:11+03:00
Общество

В Тамбовских детсадах ужесточат контрольно-пропускной режим

Пройдут проверку все системы безопасности
Марина Поповцева
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После трагического случая в Нарьян-Маре, где в детский сад проник посторонний мужчина и убил шестилетнего ребенка во время тихого часа, в Тамбовской области решено усилить меры безопасности в детских садах.

В частности, руководители образовательных организаций должны усилить меры антитеррористической и противокриминальной защищенности.

- Следует ужесточить контрольно-пропускной режим, усилить контроль за вносимыми или ввозимыми на территорию образовательных организаций грузами, исключить несанкционированную парковку автомобилей, проверить работоспособность систем видеонаблюдения, систем оповещения и тревожной кнопки, - перечисляют в управлении образования и науки Тамбовской области.

Кроме того, школьников и педагогов проинструктируют на случай чрезвычайных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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