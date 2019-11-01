Полузащитник ФК «Тамбов» примет участие в финале Кубка Африканских Наций
Бенито вновь пригласили в олимпийскую сборную Нигерии
Спортсмен отправится в Египет
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Полузащитник ФК «Тамбов» Олабиран Блессин Муйя (Бенито) получил очередное приглашение в олимпийскую сборную Нигерии U-23 для участия в финальном этапе Кубка Африканских Наций, который состоится в Египте в ноябре. Нигерийцам предстоит сыграть 9 ноября со сборной Кот-д`Ивуара, 12 ноября с Замбией и 15 ноября с футболистами Южной Африки.
- В квалификационных раундах Бенито провел три матча за свою команду, результативными действиями не отметился, - сообщили в пресс-службе ФК «Тамбов».
Фото: ФК "Тамьов"
ИСТОЧНИК KP.RU