Тамбовчанку дважды поймали на самовольном подключении газа

СЕГОДНЯ 16:01 2019-11-01T16:01:21+03:00

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Жительницу Моршанского района осудили за несанкционированное подключение к газу. 40-летнюю женщину обвинили в совершении преступления по ч.1 ст.215.3 УК РФ (самовольное подключение к газопроводу, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние). В августе прошлого года тамбовчанку привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 5 тысяч рублей. Однако, в феврале она вновь самовольно подключила газовую плиту и на этот раз ее привлекли уже к уголовной ответственности.

- Суд назначил женщине наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием заработка в 10%, - сообщает региональная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU