2019-11-01T17:21:35+03:00
Общество

Работающие в Тамбовском районе иностранцы проживают в небезопасных условиях

К такому выводу пришла прокуратура, проведя проверку в общежитиях
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Тамбовского района узнала, как соблюдается законодательство организациями, использующими труд иностранных рабочих. Во время проверки прокуроры выявили нарушения требований пожарной безопасности в помещениях, предназначенных для проживания иностранцев.

- Установлено, что в здании общежития для иностранных рабочих, осуществляющих трудовую деятельность в ООО «БРУ», в неисправном состоянии находилась автоматическая пожарная сигнализация; пути эвакуации на первом этаже захламлены горючими материалами; электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции; объект защиты не обеспечен огнетушителями, у имеющихся огнетушителей не соблюден срок перезарядки; отсутствует система оповещения о пожаре и управлении эвакуацией людей, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Нарушения законодательства о пожарной безопасности прокуроры выявили и в помещении ЗАО «ДСУ № 2», предназначенном для иностранных рабочих. Там обнаружили оголенные провода и кабели, а огнетушителя и вовсе не нашли, ровным счетом как и систему оповещения о пожаре и управлении эвакуацией людей.

- Для устранения выявленных нарушений законодательства в адрес руководителей указанных организаций внесены представления. Одновременно в отношении должностных лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности, вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых на них наложен административный штраф в размере 6 тыс. рублей на каждого, - прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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