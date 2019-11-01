В Тамбовской области свекровь избила палкой бывшую сноху

СЕГОДНЯ 12:02 2019-11-01T12:02:11+03:00

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В Первомайском районе суд вынес приговор в отношении по уголовному делу в отношении 68-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Установлено, что 28 декабря прошлого года на новогоднем утреннике в школе у внука обвиняемая встретила свою бывшую сноху, отношения с которой у нее были натянутые. Свекровь стала оскорблять ее и женщины начали скандалить. Присутствующие возмутились их неподобающим поведением и сделали замечание обвиняемой, после чего она ушла с праздника.

Спустя какое-то время бывшая сноха обвиняемой вместе с мужем и сыном направились к выходу, где их ждала разъяренная свекровь с палкой в руках. Она замахнулась ей на женщину и намеревалась ударить ее по голове, но та подняла левую руку локтем вверх, из-за чего удар пришелся по нему.

- В результате примененного насилия потерпевшей была причинена тупая травма локтевого сустава, что квалифицируется как легкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья. Учитывая мнение государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнице наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU