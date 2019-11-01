Многодетную семью из Тамбовской области наградили в Кремле

СЕГОДНЯ 13:29 2019-11-01T13:29:05+03:00

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В большом зале Государственного Кремлевского дворца наградили победителей всероссийского конкурса «Семья года», куда были приглашены и супруги Замятины из Моршанска, одержавшие победу в номинации «Многодетная семья».

Вот уже 20 лет Михаил и Наталья Замятины живут рука об руку. Несмотря на то, что глава семейства сейчас находится на пенсии, он продолжает придерживаться активного образа жизни. Мужчина организовывает семейные экспедиции, участвует в турслетах и спортивных фестивалях, занимая на них призовые места.

Наталья работает учитель истории, является лауреатом областного конкурса «Учитель года-2006». Как и супруг, женщина занимается спортом, принимает участие в экспедициях на Полярный Урал, в Карелию, на Кольский полуостров.

супруги Замятины - родители восьмерых детейФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

У моршанских супругов за время совместной жизни родилось восемь детей. Старшие сыновья уже взрослые, Игорь- военнослужащий, Михаил – студент исторического факультета СПБГУ, а Сергей - курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Младшие дети учатся в школе. Юрий в девятом классе, Марина – в пятом, Наталья – во втором. Самые маленькие члены семьи Андрей и Владимир посещают детский сад.

- Свои таланты семья смогла продемонстрировать за день до награждения. Супруги с детьми показали творческий номер на вечере знакомств «Семейная театральная гостиная», куда также были приглашены все победители конкурса. Также для них провели экскурсию по Москве, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU