Тамбовчанам предлагают выбрать имя для нового парка

СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-01T14:02:01+03:00

Своими вариантами можно поделиться в социальной сети

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На севере Тамбова рядом с Татарским валом появится новый парк. Для него уже выделен участок земли площадью 157 гектаров. Это почти столько же, сколько занимает парк «Дружба» (160 гектаров).

В парке появятся детская площадка, зона барбекю, велосипедные, пешеходные дорожки и лыжные трассы. В настоящее время комитет архитектуры, развития и реконструкции администрации города разрабатывает концепцию нового места отдыха, поставлена задача разработки проектно-сметной документации.

Первым шагом станет покос травы, высадка деревьев. Также планируется организовать поблизости парковки и пустить к парку общественный транспорт.

- При подготовке проекта обязательно будет учитываться мнение жителей. Это касается и названия парка, которое будет выбрано совместно с жителями, - сообщают в администрации города Тамбова.

Тамбовчанам предлагают поделиться своими вариантами названий на странице информационного управления администрации Тамбова в социальной сети «Фейсбук» https://www.facebook.com/informtambov/. Из предложенных будут выбраны 6 вариантов, набравших большее количество отметок «Нравится».

Голосование продлится до 30 ноября 2019 года. Предложения можно направлять также на электронную почту: konkurstambov@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU