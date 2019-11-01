Тамбовчанам предлагают выбрать имя для нового парка
На севере Тамбова рядом с Татарским валом появится новый парк. Для него уже выделен участок земли площадью 157 гектаров. Это почти столько же, сколько занимает парк «Дружба» (160 гектаров).
В парке появятся детская площадка, зона барбекю, велосипедные, пешеходные дорожки и лыжные трассы. В настоящее время комитет архитектуры, развития и реконструкции администрации города разрабатывает концепцию нового места отдыха, поставлена задача разработки проектно-сметной документации.
Первым шагом станет покос травы, высадка деревьев. Также планируется организовать поблизости парковки и пустить к парку общественный транспорт.
- При подготовке проекта обязательно будет учитываться мнение жителей. Это касается и названия парка, которое будет выбрано совместно с жителями, - сообщают в администрации города Тамбова.
Тамбовчанам предлагают поделиться своими вариантами названий на странице информационного управления администрации Тамбова в социальной сети «Фейсбук» https://www.facebook.com/informtambov/. Из предложенных будут выбраны 6 вариантов, набравших большее количество отметок «Нравится».
Голосование продлится до 30 ноября 2019 года. Предложения можно направлять также на электронную почту: konkurstambov@yandex.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU