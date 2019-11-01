В Олимпийском парке Тамбова высадят катальпу, рябину и иву

СЕГОДНЯ 13:01 2019-11-01T13:01:26+03:00

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В Олимпийском парке Тамбова высадят новые деревья. В субботу, 2 ноября, активисты префектуры «Олимпийская», сотрудники управления ТЭК и ЖКХ области, администрации города посадят 250 саженцев катальпы, черноплодной рябины и плакучей ивы. Деревья распределят по зонам парка. Начнётся акция в 10.00.

Субботнее мероприятие станет продолжением акции «1000 деревьев», которая началась год назад в Олимпийском парке.

Проект озеленения Олимпийского парка предусматривает посадку 800 деревьев-крупномеров. Первую партия высадили в конце сентября. Туда вошли маньчжурский орех, дуб и бархат амурский.

Сейчас реализуется проект строительства Олимпийского парка. На это выделены средства в размере 98 миллионов рублей из Фонда единого института развития в жилищной сфере.

- Строительные работы планируют завершить к декабрю, - сообщается на сайте ЕР.

ИСТОЧНИК KP.RU