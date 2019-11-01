Тамбовские полицейские задержали подозреваемую в двух мошенничествах

СЕГОДНЯ 10:59 2019-11-01T10:59:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В сентябре 2019 года УМВД по городу Тамбову возбудило уголовное дело о краже. У 81-летней пенсионерки обманом выманили деньги. К ней в квартиру пришла незнакомая женщина, которая представилась социальным работником.

Незнакомка сообщила, что принесла надбавку к пенсии и попросила сдачу с крупной купюры. Ничего не подозревающая пенсионерка достала сдачу из тайника, где хранила все свои сбережения. Мошенница за чем-то отослала женщину в другую комнату и быстро опустошила тайник.

Таким же образом злоумышленница оставила без сбережений другую пенсионерку, у которой похитила 13 тысяч рублей.

Полицейские установили, что мнимый соцработник разъезжает на «семерке» с воронежскими номерами.

Сотрудники тамбовского уголовного розыска обнаружили автомобиль на одном из воронежских рынков. Подозреваемую задержали и доставили в Тамбов. Это оказалась 46-летняя жительница Воронежа.

- Проводится сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности, отрабатывается ее причастность к совершению других аналогичных преступлений, совершенных на территории тамбовского региона и соседних субъектов, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU