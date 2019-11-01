Из-за уснувшего водителя на трассе в Тамбовском районе произошла авария, в которой пострадали 6 человек, в том числе 2-летний ребенок

СЕГОДНЯ 09:46 2019-11-01T09:46:51+03:00

Уснувший водитель выехал на обочину, где находился еще один автомобиль Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, в которой получили травмы сразу шесть человек, произошла 1 ноября в 5 часов 35 минут на 2 километре автодороги «Р-22 «Каспий» - подъезд к городу Тамбову», на территории Тамбовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, скорее всего, 67-летний житель Волгоградской области, который управлял автомобилем «Lada Kalina», заснул за рулем и съехал на обочину трассы. В это время там находился «ВАЗ-2110», водитель которого стоял рядом с машиной. Произошло столкновение.

- В результате аварии травмы получили оба водителя транспортных средств, а также четыре пассажира автомобиля «Lada Kalina», в том числе двухлетний ребенок, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. - Пострадавшие с места происшествия были доставлены в различные медицинские учреждения города Тамбова, при этом четыре человека были госпитализированы.

Травмы получили 6 человек, четверо - в больницеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU