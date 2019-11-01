В Мичуринске в ходе спецоперации изъято 47 граммов наркотиков

СЕГОДНЯ 10:00 2019-11-01T10:00:21+03:00

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В октябре сотрудники ОМВД России по городу Мичуринску выявили и уничтожили 2 очага дикорастущей конопли общей площадью 4,5 кв. м. В городе прошло 11 рейдов в местах отдыха и школах.

В рамках операции «Мак-2019» возбуждено 9 уголовных дел, изъято 44,6 г марихуаны и 2,46 г N-метилэфедрона.

- Составлено 4 административных протокола по ч. 1 стати 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ), - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU