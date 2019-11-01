2019-11-01T09:30:00+03:00
Общество

Членство Михаила Шубина в «Единой России» будет приостановлено

Это связано с возбуждением в отношении бывшего директора АИЖК уголовного дела
Марина Поповцева
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«Единая Россия» решила приостановить членство Михаила Шубина в партии. Причина – возбуждение головного дела в отношении бывшего директора АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области». Мера будет продлена на период следственных действий.

- Это будет сделано 1 ноября 2019 года - на ближайшем заседании местного политического совета Тамбовского городского местного отделения Партии, - пояснили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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