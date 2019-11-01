Под Тамбовом завершается ремонт дороги на Пригородное лесничество

СЕГОДНЯ 09:02 2019-11-01T09:02:44+03:00

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В Тамбовском районе продолжается капитальный ремонт участка дороги «Тамбов - Пенза - Пригородное лесничество». Провести работы было решено в связи с частыми жалобами местных жителей на состояние дорожного полотна.

Стоимость ремонта 39 млн рублей. Это средства бюджета Тамбовской области и бюджета Тамбовского района. К настоящему моменту подрядчик выполнил 95 % работ. Сейчас ведется благоустройство обочины.

- Ремонт остальной части в 4,7 км запланирован на 2020 год, работы начнутся весной и продлятся до середины лета. Но до этого времени будет расчищена вся поросль вдоль дороги, - рассказали в администрации Тамбовского района.

Фото администрации Тамбовского района

ИСТОЧНИК KP.RU