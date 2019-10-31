В Тамбове под следствие попал бывший директор АИЖК Тамбовской области Михаил Шубин

СЕГОДНЯ 19:54 2019-10-31T19:54:45+03:00

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В Тамбове под следствие попал депутат Тамбовской областной думы, экс-руководитель АО «АИЖК» (общество полностью подконтрольно администрации региона) Михаил Шубин. Уголовное дело в отношении него возбудил руководитель СУ СКР по Тамбовской области Александр Полшаков. Известно, что должность руководителя АИЖК области Шубин занимал до мая 2019 года, а потом по собственному желанию покинул этот пост, сохранив за собой кресло в региональном заксобрании. Сейчас его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием установили, что в 2014 году АО «АИЖК» и некая строительная компания заключила договоры долевого участия на возведение многоквартирного жилого дома в северной части города Тамбова. В конце 2016 года фирма-подрядчик сообщила о невозможности завершить строительство, при этом размер задолженности перед АО «АИЖК» на тот момент составлял порядка 150 миллионов рублей.

- Не принимая действенных мер к реальному взысканию задолженности, подозреваемый, в нарушение устава возглавляемого акционерного общества, без одобрения Совета директоров, заключил ряд сделок о переводе долга на подконтрольное ему юридическое лицо, которое не располагало какими-либо активами, кроме уставного капитала в размере 10 тысяч рублей и, следовательно, не имело возможности погасить долг, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. – Эти противоправные действия подозреваемого создали условия для невозможности взыскания многомиллионного долга с первоначальной фирмы-подрядчика.

Преступление выявлено при участии сотрудников регионального управления ФСБ России. В настоящее время по делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.Задержания Михаила Шубина не проводилось.

ИСТОЧНИК KP.RU