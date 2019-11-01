У жителя Тамбовщины арестовали снегоход и квадроцикл за долги по алиментам

СЕГОДНЯ 15:49 2019-11-01T15:49:32+03:00

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В поселке Первомайский местный житель задолжал по алиментам более 50 тысяч рублей. Никаких мер, чтобы выплатить ребенку долг, долгое время мужчина не предпринимал. Тогда судебный пристав-исполнитель арестовал принадлежащие ему снегоход и квадроцикл. Лишь только после ареста имущества, горе-отец полностью погасил долг.

- Помимо этого, судебный пристав-исполнитель разъяснил гражданину П., что за уклонение от уплаты алиментов он может быть привлечен к уголовной ответственности. Не желая расставаться с имуществом мужчина на месте погасил имеющую задолженность по алиментам в полном объеме, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU