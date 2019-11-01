Тамбовчанам предлагают сдать нормы ГТО и бесплатно покататься на коньках

СЕГОДНЯ 11:28 2019-11-01T11:28:03+03:00

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По случаю празднования Дня народного единства в Тамбовской области со 2 по 4 ноября пройдут различные спортивные мероприятия. Так, любителей активного образа жизни будут ждать 4 ноября на площади Музыки в областном центре, где можно будет сдать нормативы ГТО. Кроме того, тамбовчан и гостей города приглашают принять участие в перетягивании каната и в состязаниях по дартсу. А во всех ледовых аренах области в этот день жители региона смогут бесплатно покататься на коньках. Но это еще не все.

- В субботу, 2 ноября, в селе Стрельцы состоится открытый чемпионат Тамбовской области по джип-триалу, посвященный Дню народного единства. А в спортзалах райцентров Токаревка, Сосновка и Инжавино в течение двух дней сильнейших будут выявлять сборные команды муниципальных районов области по волейболу. Как подчеркнули в управлении по физической культуре и спорту региона, результаты волейбольных состязаний пойдут в зачет областной Спартакиады, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Главным местом притяжения спортсменов 3 ноября станет Дворец спорта «Антей». Там пройдут соревнования по тхэквондо «Кубок тамбовских волчат» среди самых маленьких жителей Тамбовщины.

ИСТОЧНИК KP.RU